У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n138141-vik-ta-problemy-zi-zdorov-yam-pryzvodyat-do-zmenshennya-kilkosti-rnk-yaki-povynni-atakuvaty.html

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Коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, мають атакувати спеціальні мікроРНК.

Однак вік та хронічні проблеми зі здоров’ям призводять до їх зменшення. Це, ймовірно, може пояснити, чому люди похилого віку та ті, хто має хронічні проблеми зі здоров’ям, становлять групу ризику. Про це повідомляє прес-служба Медичного коледжу Джорджії (США).

МікроРНК відіграють велику роль в нашому організмі. Зокрема, вони є передовою лінією оборони від вірусів, блокуючи їх розмноження. Зменшення кількості МікроРНК знижує нашу здатність реагувати на віруси.

Аналіз мікроРНК людського організму, націлених на боротьбу з SARS-CoV-2, показав, що вони пов’язані із понад 70 біологічними процесами організму — від виробництва молекул до імунної відповіді — багато з яких, як відомо, з віком або через супутні хвороби стають розрегульованими або менш активними.

Як приклад учені навели мікроРНК miR-15b-5p, які мають високу ефективність щодо SARS-CoV-2, проте пригнічуються в результаті ішемічної хвороби.

У здорових молодих людей ці мікроРНК, природа яких полягає у зв’язуванні їх з вірусом, більш схильні робити те, що повинні, і запобігати реплікації вірусу, — наголошують учені.





На думку дослідників, існує ключовий набір мікроРНК, зменшення яких призводить до підвищення сприйнятливості до хвороби пацієнтів похилого віку.

Нагадаємо, американські учені, які дослідили геном коронавірусу SARS-CoV-2, вважають, що він не був створений у лабораторії.