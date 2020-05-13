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Ракурс
В Україні продовжено заборону російських соцмереж, фото: «Вікіпедія»

Рада підтримала продовження заборони російських соцмереж

13 тра 2020, 20:06
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Верховна Рада на другому за сьогодні позачерговому засіданні підтримала проект постанови № 3319 про схвалення пропозиції щодо продовження запроваджених в Україні санкцій щодо російських соцмереж «Вконтакте» та «Однокласники», а також інтернет-сервісів, зокрема компанії «Яндекс» та «Mail.ru».

За відповідне рішення проголосували 248 народних обранців.

Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Термін дії санкцій щодо російських соцмереж завершується в найближчі дні. Водночас Верховна Рада не має повноважень для ухвалення таких рішень — відповідний указ може підписати президент.



Секретар РНБО Олексій Данілов вже подав Володимирові Зеленському проект відповідного президентського указу. Про це ще до відповідного голосування Ради повідомила прес-служба РНБО.

Указ про запровадження санкцій щодо цих соцмереж був підписаний п’ятим президентом України Петром Порошенком у травні 2017 року. Порошенко тоді ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Джерело: Ракурс


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