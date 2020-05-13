В Украине продлен запрет российских соцсетей, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n138140-rada-podderjala-prodlenie-zapreta-rossiyskih-socsetey.html

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Верховная Рада на втором за сегодня внеочередном заседании поддержала проект постановления № 3319 об одобрении предложения о продлении введенных в Украине санкций в отношении российских соцсетей «Вконтакте» и «Однокласники», а также интернет-сервисов, в частности компании «Яндекс» и «Mail.ru».

За соответствующее решение проголосовали 248 народных избранников.

Это постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Срок действия санкций в отношении российских соцсетей завершается в ближайшие дни. В то же время Верховная Рада не имеет полномочий для принятия таких решений — соответствующий указ может подписать президент.

Секретарь СНБО Алексей Данилов уже подал Владимиру Зеленскому проект соответствующего президентского указа. Об этом еще до соответствующего голосования Рады сообщила пресс-служба СНБО.

Указ о введении санкций в отношении этих соцсетей был подписан пятым президентом Украины Петром Порошенко в мае 2017 года. Порошенко тогда ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».