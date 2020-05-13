Рада не підтримала надання щомісячної допомоги самотнім 80-річним пенсіонерам

Нові пенсії: Рада надала 670 грн щомісячної допомоги самотнім 80-річним пенсіонерам

https://racurs.ua/ua/n138105-rada-nadala-670-grn-schomisyachnoyi-dopomogy-samotnim-80-richnym-pensioneram.html

Ракурс

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 травня не підтримала законопроект № 2494, який передбачає внесення змін до українського законодавства щодо надання додаткових соціальних гарантій незахищеним верствам населення. За це рішення проголосували лише 224 депутати за необхідних 226.

Водночас 246 депутатів підтримали повернення законопроекту на доопрацювання з наступним поданням на повторне друге читання.

Законопроект передбачав, що самотні пенсіонери старше 80 років отримуватимуть допомогу на догляд. Йдеться про 100 тис. людей літнього віку, які щомісяця мали додатково отримувати 670 грн. Окрім цього, законопроект передбачав підвищення соцгарантій дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Законопроект уніфікує принципи надання допомоги на дітей одиноким матерям та малозабезпеченим сім’ям, а також підвищує ефективність управління державними коштами, — йдеться у пояснювальній записці у законопроекті.

Проект нормативного акту передбачає запровадження державної соціальної допомоги на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку та потребують постійного стороннього догляду за висновком лікарсько-консультативної комісії.