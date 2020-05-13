Рада не поддержала предоставление ежемесячной помощи одиноким 80-летним пенсионерам

Новые пенсии: Рада предоставила 670 грн ежемесячной помощи одиноким 80-летним пенсионерам

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Верховная Рада на внеочередном заседании 13 мая не поддержала законопроект № 2494, который предусматривает внесение изменений в украинское законодательство о предоставлении дополнительных социальных гарантий незащищенным слоям населения. За это решение проголосовали лишь 224 депутата при необходимых 226.

В то же время 246 депутатов поддержали возвращение законопроекта на доработку с последующим представлением на повторное второе чтение.

Законопроект предусматривал, что одинокие пенсионеры старше 80 лет должны были получать помощь для обеспечения ухода. Речь идет о 100 тыс. людей пожилого возраста, которым ежемесячно предлагалось дополнительно перечислять 670 грн. Кроме этого, законопроект предусматривал повышение соцгарантий детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Законопроект унифицирует принципы оказания помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям, а также повышает эффективность управления государственными средствами, — говорится в пояснительной записке в законопроекте.

Проект нормативного акта предусматривает введение государственной социальной помощи на уход одиноким людям, достигшим 80-летнего возраста и нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению врачебно-консультативной комиссии.