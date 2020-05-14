Учені назвали органи, які вражає коронавірус. Фото: БелТА

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Ракурс

Німецькі учені з Університетської клініки Гамбург-Еппендорф (UKE) з’ясували, що коронавірус не є тільки респіраторною інфекцією. Як виявилося, крім дихальних шляхів коронавірус також вражає низку інших органів людського організму. Це пояснює широкий спектр симптомів, які спостерігаються у хворих на коронавірус.

Учені зробили розтин 27 жертв COVID-19 і виявили частинки коронавірусу у нирках, серці, печінці, головному мозку та крові. Найбільша концентрація коронавірусу була виявлена ​​у дихальних шляхах. Потім йдуть нирки, серце і печінка. Найменша концентрація коронавірусу була виявлена ​​к головному мозку та крові, повідомляється на сайті UKE.

Вчені назвали SARS-CoV-2 «поліорганним вірусом». Після легенів особливо сильно страждають нирки. Це пояснює той факт, що у половини хворих на COVID-19 спостерігалася гостра ниркова недостатність.

Вчені рекомендують на самому початку захворювання здавати аналіз сечі на наявність інфекції COVID-19 звичайним лабораторним методом. Подальші дослідження допоможуть визначити, чи можуть такі аналізи служити системою раннього діагностування важких випадків COVID-19.

Як раніше писав «Ракурс», лікарі зафіксували незвичайні прояви коронавірусу у дітей в Італії та США. У пацієнтів спостерігалися судоми і педіатричний мультисистемний запальний синдром, при якому вірус вражає кровоносну систему і обмежує приплив крові до серця.