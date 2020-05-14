Шарій «вибиває» з України понад 3 млн грн за участь у виборах, фото — Думская

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Блогер Анатолій Шарій вирішив судитися з Україною, щоб отримати державне фінансування за участь у парламентських виборах 2019 року.

Його партія, яка набрала торік 2,23% під час голосування у Верховну Раду, подала позов до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). Шарій вимагає в Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) надати своїй політичній силі державне фінансування, а саме 3,2 млн грн.

Прес-служба ОАСК повідомила, що позивач просить суд «стягнути кошти державного фінансування статутної діяльності політичних партій за 2019 рік на користь партії Шарія», а також визнати протиправною бездіяльність НАЗК, яка не перерахували кошти у 2019 році.

ОАСК вирішує, чи відкриватиме провадження у цій адміністративній справі.

Торік у Раді змінили законодавство щодо відшкодування статутної діяльності політичних партій. Раніше гроші з держбюджету отримували партії, які на парламентських виборах набрали від 2% голосів виборців.

У липні 2019 року партія Шарія, представників якої підозрювали у зв’язках з російськими неонацистськими організаціями і участь в антидержавних заходах, набрала понад 2%, але не потрапила у парламент. Новий склад Ради 2 жовтня змінив умови держфінансування. Нині на бюджетні гроші претендують партії, які отримали не менше 5% і пройшли до парламенту.

Самому Шарію ЦВК влітку 2019 року відмовила в реєстрації у кандидати в народні депутати, оскільки він не проживав на території України п’ять років перед виборами.

Відповідно до рейтингів соціологів, наприкінці квітня цього року за партію Шарія на парламентських виборах голосували б 3,6%.