McDonald's после пандемии будет проводить дезинфекцию каждые полчаса, фото — bangkokpost.com

https://racurs.ua/n138215-mcdonald-s-posle-pandemii-budet-provodit-dezinfekciu-kajdye-polchasa.html

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Корпорация McDonald’s (МакДональдс) подготовила 59-страничные рекомендации для операторов 14 тыс. ресторанов быстрого питания в США с перечислением мер санитарной безопасности, которые необходимы для возобновления работы после пандемии коронавируса.

Они предусматривают, в частности, дезинфекцию помещений каждые полчаса, сообщила The Wall Street Journal.

В документе, в частности, содержится требование строго следить в ресторанах McDonald’s за соблюдением социальной дистанции в два метра между посетителями, закрыть автоматы по разливу безалкогольных напитков или организовать постоянный контроль за ними сотрудников ресторанов.

Рекомендуется также проводить каждые полчаса дезинфекцию автоматов по продаже сопутствующих товаров и туалетов, установить на дверях туалетов специальные устройства, позволяющие посетителям открывать дверь, не касаясь ее, а также установить автоматы-диспенсеры с бумажными салфетками, раковины с автоматическим регулированием подачи воды.

На трех страницах в документе в форме вопросов и ответов приводятся рекомендации по обеспечению безопасности сотрудников ресторанов. Они все обязаны носить маски и перчатки, а администрация ресторанов обязана будет предоставлять щитки для лица в местах, где этого потребует местная власть.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 1,39 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 84 тыс. человек, в том числе более 27 тыс. в штате Нью-Йорк.