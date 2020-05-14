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Ракурс
От коронавируса в Ивано-Франковске умер онкохирург, фото — Pixabay

От коронавируса в Ивано-Франковске умер онкохирург (ФОТО)

14 мая 2020, 22:50
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Коронавирус унес жизнь врача-онкохирурга в Ивано-Франковске. Игорь Закала заболел в апреле, а после ухудшения состояния здоровья его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врач-онколог умер от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщили в управлении здравоохранения городского совета. Закала был заведующим диспансерного отделения Прикарпатского клинического онкологического центра.

От коронавируса в Ивано-Франковске умер онкохирург, фото — ФБ И.Закала

На сайте больницы сообщили, что Закала имел высшую квалификационную категорию по специальности онкохирургия.



В области по состоянию на утро 14 мая COVID-19 диагностировали у 1 тыс. 166 человек. Ранее в Ивано-Франковской области произошла вспышка коронавирусной инфекции после застолья. Из села Княжолука начали привозить людей в больницу 30 апреля. Заболели 13 жителей в возрасте от 50 до 64 лет.

«Ракурс» сообщал, что в Винницкой области умер священник УПЦ Московского патриархата, который заразил коронавируса свою семью.

Источник: Ракурс


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