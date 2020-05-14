Переговоры в ТКГ: Россия устроила истерику после отказа Киева вести диалог с ДНР-ЛНР, фото — НВ

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Переговоры в ТКГ — трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на Донбассе — состоялись сегодня в режиме видеоконференции. По их итогам российские представители набросились на Украину с критикой.

Постоянный представитель РФ на переговорах Борис Грызлов заявил, что «Киев отказался принимать заявление о режиме прекращения огня». Россияне якобы выступили в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные в июле 2019 года, но Киев отказался это делать.

Грызлов также сообщил росСМИ об отказе Киева вести прямой диалог с представителями террористических ДНР-ЛНР. Он даже заявил, что сегодняшняя видеоконференция ТКГ была на грани срыва.

Грызлов обвинил новых членов украинской делегации в том, что они «продемонстрировали открытое нежелание взаимодействовать с представителями Донбасса» и «активно пытаются „вытеснять“ представителей ДНР и ЛНР из рабочих групп и ТКГ».

РФ сегодня предлагала внести в протокол обязательство Киева в течение недели представить проект об интеграции «формулы Штайнмайера» в закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе. Киев отказался от этого.

Украинская делегация настояла на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей ОБСЕ на всей территории Украины в пределах международно признанных границ, в частности на временно оккупированных территориях. Об этом говорится в заявлении Офиса президента, которое обнародовали поздно вечером 14 мая.

В гуманитарной группе сегодня продолжили формировать списки для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и списки пропавших без вести. Украинская сторона настояла на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате «всех на всех» и обеспечении доступа Красного Креста к удерживаемых лиц на оккупированных территориях.

Во время работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут произойти в соответствии с Конституцией и законодательством Украины, но исключительно после получения Украиной контроля над границей.

Украинская сторона исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины, — говорится в официальном заявлении Банковой.

Следующую встречу минской ТКГ запланировали на 27 мая.