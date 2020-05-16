Зеленський розширив антиросійські санкції на Ермітаж та Московський держуніверситет, фото — Моя Москва

https://racurs.ua/ua/n138284-zelenskyy-rozshyryv-antyrosiyski-sankciyi-na-ermitaj-ta-moskovskyy-derjuniversytet.html

Ракурс

Санкції проти Росії тепер поширюються і на декілька відомих російських культурних інституцій.

Президент України Володимир Зеленський підписав 14 травня указ, у якому розширив список санкцій щодо російських організацій. У такий спосіб глава держави увів в дію відповідне рішення Ради національної безпеки та оборони України.

Серед культурних установ, що перебуватимуть три роки під санкціями, будуть музей Ермітаж, Музей образотворчих мистецтв імені Пушкіна, Московський державний університет імені Ломоносова, декілька інститутів Російської академії наук, а також Академія наук Татарстану.

Як йдеться у тексті указу Зеленського та додатках до нього, трирічні обмеження запроваджені щодо чималої кількості російських музеїв, університетів, наукових установ та громадських організацій.

З ними в Україні заборонений культурний обмін та наукове співробітництво, повинні бути припинені офіційні візити, а активи на території України блокуються.

Крім зазначених культурних і освітніх установ, у списку санкцій є декілька об'єктів із окупованого росіянами Криму. Наприклад, історико-археологічний музей-заповідник «Неаполь Скіфський», Таврійське археологічне співтовариство, Кримський федеральний університет та Інститут археології Криму.

До санкційного списку потрапили й росЗМІ, які працюють на території окупованого Криму (наприклад, «Русское Радио» і кримськотатарський канал «Міллет»).

У 2015 році українська влада повідомляла, що з кримських музеїв до Ермітажу вивозять експонати. У 2018 році в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій заявили, що санкції слід поширити на археологів, які проводили розкопки в Криму.

Нагадаємо, що Київ 14 травня продовжив санкції щодо російських соціальних мереж, які у 2017 році запровадила адміністрація президента Петра Порошенка.