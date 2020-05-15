Коронавирус в Киеве: в Дарницком доме-интернате для девочек 81 инфицированный

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Коронавирус в Киеве подтвердили у 81 человека — как воспитанниц, так и сотрудников Дарницкого дома-интерната для девочек. По словам мэра Киева Виталия Кличко, сначала врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у женщины-работницы учреждения.

После этого сделали ПЦР-тесты всем воспитанникам и персоналу. Всего протестовали 182 человека. По результатам тестов — больных 81 человек: 53 воспитанницы в возрасте от 7 до 35 лет, а также 26 женщин и двое мужчин из числа сотрудников интерната, — сообщил Кличко.

Мэр столицы добавил, что в больницы госпитализировали трех пациентов из числа персонала. Другие инфицированные сейчас находятся на самоизоляции дома. За их состоянием следят врачи.

Воспитанницы учреждения находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате… Вирус занесла одна женщина — младшая медсестра одной из групп, — рассказал Кличко.

Он напомнил, что интернат работает в закрытом режиме, кроме персонала, воспитанниц никто не посещает. Сейчас учреждение полностью закрыли на карантин, здание охраняют, въезд на территорию контролируют спасатели и полиция.

Также в Киеве проверят воспитанников и персонал Святошинского дома-интерната для мальчиков, два городских учреждения для престарелых и четыре специализированные учреждения для женщин и мужчин.

Напомним, по состоянию на 15 мая, в Украине коронавирус подтвержден у 17 тыс. 330 человек, 476 человек умерли, 4 тыс. 473 пациента выздоровели. В Киеве было 2 тыс. 68 подтвержденных случаев COVID-19, 43 человека умерли, 200 выздоровели.