Граната в руке. Фото: yandex.net

https://racurs.ua/n138250-v-kieve-mujchina-ugrojal-ohrannikam-supermarketa-granatoy-iz-za-prosby-nadet-masku-foto.html

Ракурс

В Киеве мужчина угрожал устроить взрыв в супермаркете после того, как его попросили надеть защитную маску.

Инцидент произошел в Соломенском районе. Неизвестный без медицинской маски пытался пройти в супермаркет, но охрана не позволила. Посетителя попросили надеть маску, тот отказывался. Во время конфликта мужчина достал из кармана гранату и начал угрожать взорвать помещение. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба полиция Киева.

На место происшествия вызвали правоохранителей, которые задержали нарушителя. Им оказался 38-летний уроженец Черкасской области. У мужчины изъяли гранату РГД-5 и две сигнальные ракеты, эти вещи передали экспертам. Полицейские устанавливают происхождение этих боеприпасов.

В полиции добавили, что сведения о происшествии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, на днях в одном из ресторанов города Винники Львовской области посетитель угрожал взорвать гранату в помещении.