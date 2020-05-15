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Ракурс
Граната в руці. Фото: yandex.net

У Києві чоловік погрожував охоронцям супермаркету гранатою через прохання надягнути маску (ФОТО)

15 тра 2020, 15:28
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У Києві чоловік погрожував влаштувати вибух у супермаркеті після того, як його попросили вдягнути захисну маску.

Інцидент трапився у Солом’янському районі. Невідомий без медичної маски намагався пройти у супермаркет, але охорона не дозволила. Відвідувача попросили надягнути маску, той відмовлявся. Під час конфлікту чоловік дістав із кишені гранату та почав погрожувати підірвати приміщення. Про це 15 травня повідомила прес-служба поліція Києва.

На місце події викликали правоохоронців, які затримали порушника. Ним виявився 38-річний уродженець Черкаської області. У чоловіка вилучили гранату РГД-5 та дві сигнальні ракети, ці речі передали експертам. Поліцейські встановлюють походження цих боєприпасів.

У поліції додали, що відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Порушнику загрожує до семи років тюрми.

Затримання хулігана з гранатою. Фото: Нацполіція

Затримання хулігана з гранатою. Фото: Нацполіція



Затримання хулігана з гранатою. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, днями в одному з ресторанів міста Винники Львівської області відвідувач погрожував підірвати гранату у приміщенні.

Джерело: Ракурс


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