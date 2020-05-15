"Квартал 95" і Зеленський: президент працевлаштував у владі понад 30 «кварталівців» і їх знайомих, скріншот відео

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«Квартал 95» і шоу-бізнес, пов’язаний із Володимиром Зеленським, у владі представляють понад 30 осіб. До такого висновку дійшли експерти Комітету виборців України (КВУ), назвавши «Квартал» кузнею кадрів влади.

В КВУ підрахували, що державні посади впродовж першого року президентства Зеленського отримали понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах «Студії Квартал 95», її дочірніх організаціях, надавали послуги компанії, співпрацювали із президентом, були його знайомими, друзями чи родичами (родичами його оточення). Дванадцять осіб безпосередньо працювали в «Студії Квартал 95».

Ці особи нині працюють чи працювали на найвищих посадах у виконавчій владі, а також стали членами наглядових рад, були обрані влітку минулого року у Верховну Раду від президентської партії «Слуга народу».

В КВУ зазначають, що більшість з цих людей раніше не мали досвіду роботи на подібних посадах. Частина мала досвід відповідної роботи, однак саме за каденції Зеленського отримали значний кар'єрний поштовх.

Комітет виборців нагадує, що кандидат у президенти Зеленський обіцяв не призначати на державні посади знайомих, але віддавати перевагу професіоналам.

Справжня цифра працевлаштованих у владу знайомих Зеленського по шоу-бізнесу може виявитися більшою, — прокоментував результати дослідження голова КВУ Олексій Кошель.

Серед найвідоміших «кварталівців» чи друзів Зеленського по шоу-бізнесу КВУ згадав таких чиновників:

Андрій Єрмак (кінопродюсер, товариш Зеленського), який очолює нині Офіс президента;

Сергій Трофімов (виконавчий продюсер «Студії Квартал 95»), який працює першим заступником голови ОП;

Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу «Слуга народу»), який також є заступником Єрмака;

Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор «Студії Квартал 95»), який є першим помічником президента;

Іван Баканов (юрист і керівник «Студії Квартал 95») — голова Служби безпеки України;

Тетяна Руденко (керівник прес-служби «Студії Квартал 95») — віднедавна член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

13 осіб, які у різний спосіб пов’язані з «Кварталом 95» чи шоу-бізнесом, стали нардепами від СН.