Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine у Facebook

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Сполучені Штати Америки передали Україні безпекову допомогу на загальну суму 25 млн дол.

Збройні сили України на цьому тижні отримали пристрої нічного бачення, тепловізори, рації та медичне обладнання. Вся ця допомога передана для використання у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це 15 травня повідомило посольство США в Україні на власній сторінці у Facebook.

Попри COVID19, ми продовжуємо надавати Україні допомогу в галузі безпеки, — зазначили у дипломатичному відомстві й додали, що США рішуче стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії.

Нагадаємо, США надали Україні близько 1,6 млрд дол. допомоги з початку російсько-української війни, включаючи й протитанкові ракети Javelin, передачу яких затвердила адміністрація Трампа.

У Вашингтоні заявляли, що не планують у 2021 році скорочувати рівень фінансування програм військової допомоги Україні по лінії Держдепартаменту та Пентагону.