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Ракурс
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine в Facebook

США передали Украине тепловизоров, раций и медоборудования на 25 млн долл. (ФОТО)

15 мая 2020, 14:58
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Соединенные Штаты Америки передали Украине военную помощь на общую сумму 25 млн долл.

Вооруженные силы Украины на этой неделе получили устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование. Вся эта помощь передана для использования в зоне операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом 15 мая сообщило посольство США в Украине на своей странице в Facebook.

Несмотря на COVID19, мы продолжаем оказывать Украине помощь в области безопасности, — отметили в дипломатическом ведомстве и добавили, что США решительно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine в Facebook



Напомним, США предоставили Украине около 1,6 млрд долл. помощи с начала российско-украинской войны, включая и противотанковые ракеты Javelin, передачу которых утвердила администрация Трампа.

В Вашингтоне заявляли, что не планируют в 2021 году сокращать уровень финансирования программ военной помощи Украине по линии Госдепартамента и Пентагона.

Источник: Ракурс


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