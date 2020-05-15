Саакашвили провел Zoom конференцию с послами G7. Фото: Facebook

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Ракурс

Михаил Саакашвили, который недавно занял кресло председателя Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ, провел сегодня Zoom конференцию с послами G7.

Об этом Саакашвили сообщил в своем Facebook.

Чиновник заявил, что во время беседы он рассказал о планах Нацсовета по реформам, которые были поддержаны послами. Также обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества.

В Zoom конференции также принял участие глава Офиса президента Андрей Ермак.

Следует напомнить, что в эфире программы «Право на власть» Саакашвили заявил, что Украина имеет достаточный собственный потенциал, чтобы отказаться от кредитов Международного валютного фонда.

По мнению политика, МВФ перечисляет Украине денежные средства, которых едва хватает для погашения текущих внешних долгов. Это заставляет Украину всегда стоять с протянутой рукой.

Саакашвили уточнил, что в свое время Грузияотказалась от услуг МВФ. По его мнению, Украина достаточно сильная страна, чтобы последовать примеру Грузии.

Чиновник также добавил, что вскоре предложит новый законопроект по развитию в Украине государственно-частного партнерства, который бы расширил полномочия самых предприимчивых украинцев.

Также он уточнил, что у него нет никаких амбиций и он собирается лишь оказать посильную помощь Владимиру Зеленскомув реализации реформ. Кроме того, Саакашвили намерен заниматься дерегуляцией бизнеса, а также готовит предложения по улучшению работы таможни.

Как ранее писал «Ракурс», 7 мая Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили председателем Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ. Заместителем Саакашвили назначен Александр Ольшанский.