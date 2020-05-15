Популизм в правительстве: в Раду подали законопроект о борьбе с необоснованными обещаниями, фото — Главком

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Популизм правительства стал объектом борьбы части нардепов «Слуги народа». Они зарегистрировали в Раде новый законопроект, в котором предлагают обязать Кабмин тщательно обосновывать свои обещания.

О таких требованиях говорится в законопроекте № 3468 «О внесении изменений в ст. 11 Закона Украины „О Кабинете министров Украины“ (относительно программы деятельности Кабинета министров Украины)».

Его 13 мая подал в парламент «слуга» Сергей Кузьминых. Он обосновал новшество тем, что стремится «повысить ответственность правительства». Автор раскритиковал программу деятельности Кабмина, которую презентовал в парламенте премьер-министр Денис Шмыгаль.

Начиная с первого правительства премьер-министра Витольда Фокина (март 1991 года) программы деятельности Кабмина не несли в себе особой конкретики и были чисто популистскими произведениями, которые с каждым следующим премьером трансформировались в худшую сторону и деградировали, — пишет Кузьминых в пояснительной записке.

Он назвал программу правительства Дениса Шмыгаля «опусом и ничтожным документом» и предлагает дополнить ст. 11 закона «О Кабинете министров Украины» нормой об обязательности экономического обоснования задач.

Программа деятельности правительства в обязательном порядке содержит финансово-экономическое обоснование задекларированных программных задач правительства на срок его полномочий и перечень проектов нормативно-правовых актов, принятие которых необходимо для реализации таких задач, — говорится в законопроекте.

Ранее Рада в первом чтении приняла проект закона № 3354, который усилил ответственность за невыполнение требований нардепов и Счетной палаты. Несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на обращение нардепа, предоставление ложной или неполной информации будет наказываться штрафом от 340 до 850 грн.