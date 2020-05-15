Популізм в уряді: у Раду подали законопроект про боротьбу із необґрунтованими обіцянками, фото — Главком

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Популізм урядовців став об'єктом боротьби частини нардепів «Слуги народу». Вони зареєстрували в Раді новий законопроект, у якому пропонують зобов’язати Кабмін ретельно обґрунтовувати свої обіцянки.

Про такі вимоги йдеться у законопроекті № 3468 «Про внесення змін до ст. 11 Закону України „Про Кабінет міністрів України“ (щодо програми діяльності Кабінету міністрів України)».

Його 13 травня подав до парламенту «слуга» Сергій Кузьміних. Він обґрунтував новацію тим, що прагне «підвищити відповідальність уряду щодо стратегічного планування розвитку держави».

Автор розкритикував програму діяльності Кабміну, яку виголосив у парламенті прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Починаючи від першого уряду прем'єр-міністра Вітольда Фокіна (березень 1991 року) програми діяльності Кабміну не несли в собі особливої конкретики і були суто популістичними витворами, які з кожним наступним прем'єром трансформувались в гірший бік і деградували, — пише Кузьміних у пояснювальній записці.

Він назвав програму уряду Дениса Шмигаля «опусом та нікчемним документом» і пропонує доповнити ст. 11 закону «Про Кабінет міністрів України» нормою про обов’язковість економічного обґрунтування завдань.

Програма діяльності уряду в обов’язковому порядку містить фінансово-економічне обґрунтування задекларованих програмних завдань уряду на строк його повноважень та перелік проектів нормативно-правових актів, прийняття яких необхідно для реалізації таких завдань, — йдеться у законопроекті.

Раніше Рада у першому читанні ухвалила проект закону № 3354, який посилив відповідальність за невиконання вимог нардепів та Рахункової палати. Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на звернення нардепа, надання неправдивої або неповної інформації каратиметься штрафом від 340 до 850 грн.