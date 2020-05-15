Зеленський зняв санкції з російського бізнесу та онуки Муссоліні: повний перелік

https://racurs.ua/ua/n138245-zelenskyy-znyav-sankciyi-z-rosiyan-ta-onuky-mussolini-yaka-sposterigala-za-vyboramy-v-ordlo.html

Ракурс

Володимир Зеленський 15 травня підписав указ, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо продовження та внесення змін до санкцій проти фізичних осіб та компаній. Зокрема, президент України зняв санкції з низки компаній, трьох росіян, а також онуки італійського диктатора Беніто Муссоліні екс-європарламентаря Алессандри Муссоліні, яка спостерігала за так званими «виборами в ОРДЛО».

Раніше колишній президент Петро Порошенко включив громадянку Італії до «чорного списку» — Алессандрі Муссоліні на три роки заблокували активи та заборонили в’їзд на територію України.

Указом Зеленського, який у п’ятницю оприлюднили на сайті президента, з-під дії обмежувальних заходів також вивели росіянина, засновника IT-компанії Lucky Labs Сергія Токарєва та колишнього власника футбольного клубу «Динамо» Олексія Федоричева і бізнесмена Карена Григоряна. За даними ЗМІ, Токарєв раніше співпрацював з Веронікою Селегою, яка нині працює гендиректором директорату внутрішньої і гуманітарної політики Офісу президента. Федоричева Національне антикорупційне бюро та САП свого часу підозрювали у змові з екс-керівництвом Державної продовольчо-зернової корпорації України з метою розкрадання зерна.

«Ракурс» зробив скріни додатків до указу президента Зеленського, згідно з яким вказаних осіб було виведено з-під санкцій:

Окрім них, санкції знято з п’ятьох громадян України — членів «виборчих комісій ОРДЛО».

Також з-під санкцій Зеленський вивів 12 компаній, пов’язаних з Росією. Йдеться про компанії, які працюють у сфері IT: ТОВ «Монт УА», «Сапран Україна», «ГІСІНФО», а також дев’ять ТОВ із групи компаній «Парус».

Наприклад, група компаній «Парус» створює програмне забезпечення для управління підприємством і є конкурентом «1С». Її клієнтами раніше були адміністрація президента, Служба безпеки України, Мін’юст, Міноборони, МВС, Мінекономіки, Держфінінспекція, МЗС, Антимонопольний комітет, Верховний суд. Серед клієнтів IT-консалтингу «Сапран-Україна» були «МТС-Україна», «Метінвест» і Альфа-Банк.