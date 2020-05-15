Латвія, Литва та Естонія. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n138244-estoniya-peremogla-koronavirus-i-spilno-z-latviieu-ta-lytvou-vidkryla-vnutrishni-kordony.html

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Естонія зуміла подолати епідемію COVID-19. Наразі в країні спостерігаються локальні спалахи інфекції та вторинні хвилі поширення коронавірусу.

Перемогу над коронавірусом вдалося здобути завдяки ефективному і своєчасному карантину. Без введення обмежень підхопити вірус могли б щонайменше 20 тис. осіб, не менше тисячі могли померти. Таку заяву зробив міністр соціальних справ Естонії Танел Кійк, передає ERR.

Якщо дивитися на індикатори Всесвітньої організації охорони здоров’я, то епідемічного поширення на території Естонії зараз немає, — зазначив чиновник.

Крім того, Латвія, Литва та Естонія від 15 травня відкрили внутрішні кордони для своїх громадян, знявши обмеження на пересування транспорту та вимогу щодо карантину. За інформацією прес-служби естонського уряду, громадяни трьох цих країн можуть безперешкодно подорожувати між ними. Це стосується людей, які не мають ознак зараження коронавірусом.

Приїжджі все ще повинні проходити двотижневий карантин. Також самоізолюватися на 14 днів мають громадяни Латвії, Литви чи Естонії, якщо вони прибули з інших країн.

Крім того, сьогодні міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що Фінляндію теж можна включити до зони балтійських країн, які вже відкрили внутрішні кордони. За словами посадовця, 14 травня між Таллінном та Гельсінкі поновилося морське пасажирське сполучення. Громадяни Естонії наразі можуть подорожувати до Фінляндії лише по роботі або у зв’язку з нагальними питаннями. Першими сімома рейсами скористалися близько 3 тис. пасажирів.

Міністри закордонних справ Естонії, Литви та Латвії планують обговорити варіанти щодо подальшого розширення переліку країн, з якими послаблять обмеження на перетин кордону. Розглядається варіант скасування вимоги про двотижневий карантин для осіб, які прибувають з країн, де епідемічна ситуація відносно спокійна.

Нагадаємо, 14 травня Словенія оголосила про закінчення епідемії коронавірусу і стала першою країною Європи, яка поборола вірус COVID-19. На цій території останні два тижні не реєстрували нових випадків захворювання.