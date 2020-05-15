Латвия, Литва и Эстония. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n138244-estoniya-pobedila-koronavirus-i-sovmestno-s-latviey-i-litvoy-otkryla-vnutrennie-granicy.html

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Эстония сумела преодолеть эпидемию COVID-19. Сейчас в стране наблюдаются локальные вспышки инфекции и вторичные волны распространения коронавируса.

Победу над коронавирусом удалось одержать благодаря эффективному и своевременному карантину. Без введения ограничений подхватить вирус могли бы по меньшей мере 20 тыс. человек, не менее тысячи могли умереть. Такое заявление сделал министр социальных дел Эстонии Танел Кийк, передает ERR.

Если смотреть на индикаторы Всемирной организации здравоохранения, то эпидемического распространения на территории Эстонии сейчас нет, — отметил чиновник.

Кроме того, Латвия, Литва и Эстония от 15 мая открыли внутренние границы для своих граждан, сняв ограничения на передвижение транспорта и требования карантина. По информации пресс-службы эстонского правительства, граждане этих трех стран могут беспрепятственно путешествовать по их территории. Это касается людей, у которых нет признаков заражения коронавирусом.

Приезжие все еще должны проходить двухнедельный карантин. Также самоизолироваться на 14 дней должны граждане Латвии, Литвы или Эстонии, если они прибыли из других стран.

Кроме того, сегодня министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Финляндию тоже можно включить в зоны балтийских стран, которые уже открыли внутренние границы. По словам чиновника, 14 мая между Таллинном и Хельсинки возобновилось морское пассажирское сообщение. Граждане Эстонии теперь могут путешествовать в Финляндию только по работе или в связи с неотложными вопросами. Первыми семью рейсами воспользовались около 3 тыс. пассажиров.

Министры иностранных дел Эстонии, Литвы и Латвии планируют обсудить варианты дальнейшего расширения перечня стран, с которыми ослабят ограничения на пересечение границы. Рассматривается вариант отмены требования о двухнедельном карантине для лиц, прибывающих из стран, где эпидемическая ситуация относительно спокойная.

Напомним, 14 мая Словения объявила об окончании эпидемии коронавируса и стала первой страной Европы, которая поборола вирус COVID-19. На этой территории последние две недели не регистрировали новых случаев заболевания.