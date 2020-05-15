Коронавирус в мире. Фото: iz.ru

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Словения объявила об окончании эпидемии коронавируса в стране.

Власти страны вечером 14 мая официально объявили об окончании эпидемии COVID-19 в стране. Таким образом, Словения стала первой страной Европы, которая поборола вирус. На территории страны последние две недели не регистрировали новых случаев заболевания, поэтому было принято такое решение. Об этом сообщает Reuters.

Власти страны разрешили гражданам стран ЕС, прибывающим в Словению, не проходить карантин. Иностранцам, которые имеют признаки заражения коронавирусом, не будут разрешать въезд. Двухнедельный карантин обязателен для граждан тех стран, которые не входят в состав Европейского Союза. Исключение составляют дипломаты и люди, которые перевозят грузы. Масочный режим, дистанцирование и дезинфекцию не отменяли.

По состоянию на 15 мая в Словении официально зафиксировали 1 тыс. 464 больных, в стране от коронавирус умерли 103 человека.

Как известно, вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года на территории Китайской Народной Республики. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что странам Европы следует подготовиться ко второй волне смертей от COVID-19. Новую волну коронавируса специалисты прогнозируют уже осенью.