ВОЗ предупредила о второй волне коронавируса. Карта: CSSE at Johns Hopkins University

https://racurs.ua/n138219-evrope-rano-rasslablyatsya-voz-predupredila-o-vtoroy-volne-covid-19-osenu.html

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Вторая волна коронавируса в Европе ожидается осенью.

Страны Европы должны сохранять бдительность, несмотря на снижение числа смертей и заражений в последние недели. Уже стоит подготовиться ко второй волне смертей от COVID-19. Об этом заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге, передает The Independent.

Я очень обеспокоен двойной волной: осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и еще одна — сезонного гриппа или кори. Сейчас мы находимся на распутье, где наши действия и индивидуальное поведение определяют, как все произойдет, — отметил он.





Специалист отметил, что эпицентр распространения коронавируса сейчас наблюдается в восточных странах Европы — Украине, Беларуси, а также в России и Казахстане. Клюге убежден, что возможность новых вспышек будет зависеть от того, каким будет общественное поведение людей после смягчения карантина.

Напомним, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний регулярно оценивает ситуацию с пандемией коронавируса. Эксперты считают, что новая волна COVID-19 может начаться несмотря на то, что ситуация с пандемией в большинстве стран контролируемая.