ВООЗ попередила про другу хвилю коронавірусу. Карта: CSSE at Johns Hopkins University

https://racurs.ua/ua/n138219-ievropi-rano-rozslablyatysya-vooz-poperedyla-pro-drugu-hvylu-covid-19-voseny.html

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Друга хвиля коронавірусу в Європі очікується восени.

Країни Європи повинні зберігати пильність, незважаючи на зниження числа смертей та інфікувань в останні тижні. Вже варто підготуватися до другої хвилі смертей від COVID-19. Про це заявив директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге, передає The Independent.

Я дуже стурбований подвійною хвилею: восени у нас може бути друга хвиля COVID-19 і ще одна — сезонного грипу або кору. Зараз ми знаходимося на роздоріжжі, де наші дії та індивідуальна поведінка визначають, як все відбудеться, — зазначив він.





Фахівець наголосив на тому, що епіцентр поширення коронавірусу наразі спостерігається в східних країнах Європи — Україні, Білорусі, а також у Росії та Казахстані. Клюге переконаний, що можливість нових спалахів залежатиме від того, якою буде суспільна поведінка людей після пом’якшення карантину.

Нагадаємо, Європейський центр профілактики і контролю захворювань регулярно оцінює ситуацію з пандемією коронавірусу. Експерти вважають, що нова хвиля COVID-19 може розпочатися попри те, що ситуація з пандемією у більшості країн контрольована.