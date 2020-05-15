Коронавірус у світі. Фото: iz.ru

https://racurs.ua/ua/n138220-poboroly-covid-19-odna-z-krayin-ievropy-vje-ogolosyla-pro-zavershennya-epidemiyi-koronavirusu.html

Ракурс

Словенія оголосила про закінчення епідемії коронавірусу в країні.

Таким чином Словенія стала першою країною Європи, яка поборола вірус COVID-19. На території країни останні два тижні не реєстрували нових випадків захворювання, тому влада ухвалила таке рішення ввечері 14 травня. Про це повідомляє Reuters.

Влада країни дозволила громадянам країн ЄС, які прибувають до Словенії, не проходити карантин. Іноземцям, які мають ознаки зараження коронавірусом, не дозволятимуть в’їзд. Двотижневий карантин обов’язковий для громадян тих країн, які не входять до складу Європейського Союзу. Виняток — дипломати і люди, які перевозять вантажі. Масковий режим, дистанціювання та дезінфекцію не скасовували.

Станом на 15 травня, в Словенії офіційно зафіксовано 1 тис. 464 хворих, у країні від коронавірусу померли 103 особи.

Як відомо, спалах коронавірусної інфекції COVID-19 почався в грудні 2019 року на території Китайської Народної Республіки. У березні Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що країнам Європи варто підготуватися до другої хвилі смертей від COVID-19, яку фахівці очікують вже восени.