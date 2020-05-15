Засуха в Украине: фермеры получат компенсацию за потерю посевов, фото — МЭРТ

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Ракурс

Засуха в Украине уничтожила большую часть посевов зерновых. Реакцией на такую ​​ситуацию со стороны Кабмина будет выплата компенсации производителям сельскохозяйственной продукции.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий во время онлайн-конференции сообщил, что сумма разовой помощи может составлять примерно 4,5−5 тыс. грн на 1 га.

По словам министра, помощь будет предоставляться не в кредит, а безвозвратно. Большую часть средств, скорее всего, получит Одесская область, которая сильно пострадала в результате неблагоприятных погодных условий.

Мы понимаем, что 70−85% пойдет в Одесскую область, — рассказал Высоцкий.

Механизм получения компенсации обещают сделать максимально простым. Хозяйство, пострадавшее от засухи, должно подтвердить статус сельхозтоваропроизводителя, а Укргидрометцентр подтвердит площадь пострадавших посевов.

Высоцкий пояснил, что Минэкономики ищет юридический механизм реализации решения о предоставлении компенсации. Деньги можно выделить из фонда, сформированного для борьбы с коронавирусом, приравняв засуху к форс-мажору, или же выплатить средства через бюджет. Министр объяснил, что второй вариант может затянуть процесс.

Одесская область — крупнейший зерновой регион Украины. В этом году она может потерять до 70% зерна из-за засухи.

В начале апреля чрезвычайную ситуацию в аграрном секторе юга Украины просили объявить президента Владимира Зеленского депутаты Николаевского областного совета.