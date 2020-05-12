Засуха в Украине: одесский фермер совершил суицид, Минэкономики дало неутешительный прогноз

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Засуха в Одесской области уничтожила 15% урожая озимых — это худший показатель в Украине. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства отметило, что условия для роста в регионе сельскохозяйственных культур оцениваются как близкие к критическим.

В Одесской области, где наблюдается самый продолжительный и самый жесткий дефицит осадков еще с лета 2019 года, агрометеорологические условия для роста и развития сельскохозяйственных культур — близкие к критическим. На многих площадях из-за дефицита влаги в почве развитие растений задерживается, посевы находятся в подавленном состоянии, — отметили в ведомстве.

В Одесской области пострадали посевы на 148 тыс. га: 10% урожая пшеницы, 62% рапса и 21% ячменя. Падение доходов от сбора урожая в регионе может составить до 32%, а выручка фермерских хозяйств снизится на 13%.

Всего на данный момент Украина потеряла 43% посевов озимых культур и 7,2% урожая. На втором месте по неврожайности с большим отрывом от одесской находится Николаевская область. Там погиб урожай озимых на 22,6 тыс. га.

Фермер Василий Сердюченко из села Шевченково Килийского района на юге Одесской области, совершил суицид. Мэр Килии Павел Бойченко назвал причиной трагедии — полностью уничтоженные засухой посевы на полях. Фермеру было 66 лет, он имел 150 га арендованной у односельчан земли. Из-за страшной засухи посевы погибли полностью. 900 тыс. грн — сколько он должен был выплатить людям, — написала в Фейсбуке журналист Зоя Казанжи.

Она добавила, что местная власть обращалась к президенту, Кабмину и парламенту с просьбой выделить средства небольшим фермерским хозяйствам на компенсацию потерь, но ни одна госструктура не отреагировала.

Напомним, уже свыше года Одесская страдает от недостатка обильных осадков. Прошлая зима также была бесснежной, в результате чего гибнут посевы, южные районы Одесской области планируют объявить чрезвычайную ситуацию из-за потери урожая.