Евровидение отложили из-за эпидемии коронавируса, фото: detector.media

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Ракурс

Евровидение-2020 пройдет в формате онлайн-концертов под названием Eurovision Song Celebration 2020. Их будут демонстрировать 12 и 14 мая — в дни, когда должны были пройти полуфиналы этого музыкального конкурса в традиционном формате.

Участники Евровидения выступят на онлайн-шоу в том же порядке, в котором они должны были принять участие в «традиционном» Евровидении, отмененном из-за эпидемии коронавируса. Поэтому в сегодняшнем концерте примут участие представители Украины — группа Go_A с песней Solovey. Об этом сообщается на официальном блоге компании Google.

Онлайн-концерт будет существенно отличаться от традиционного Евровидения. В частности, в нем не будет голосования зрителей, а вместо традиционного повтора отрывков выступлений исполнителей будут демонстрировать фрагменты из присланных фанатами видео исполнения песен участников Евровидения.

Сегодняшний концерт начнется в 22.00 по киевскому времени, его можно будет посмотреть на YouTube-канале Евровидения. Концерт 14 мая также начнется в 22.00.

На 16 мая — день финала Евровидения, запланировано специальное музыкальное шоу Eurovision: Europe Shine a Light. Оно будет транслироваться в прямом эфире из Гилверсума (Нидерланды). В этом шоу примут участие все песни, выбранные для участия в Евровидении-2020, а также участники прошлых лет. Ожидается, что шоу будет длиться около двух часов.

Напомним, Евровидение-2020 должно было состояться в Нидерландском городе Роттердаме, однако его отменили из-за эпидемии коронавируса, а концертный зал конкурса превратили в госпиталь для больных коронавирусом.