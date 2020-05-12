Євробачення відклали через епідемію коронавірусу, фото: detector.media

https://racurs.ua/ua/n138049-ievrobachennya-2020-sogodni-vidbudetsya-pershyy-onlayn-koncert-video.html

Ракурс

Євробачення-2020 відбудеться у форматі онлайн-концертів під назвою Eurovision Song Celebration 2020. Їх демонструватимуть 12 та 14 травня — у дні, коли мали пройти півфінали цього музичного конкурсу в традиційному форматі.

Учасники Євробачення виступатимуть на онлайн-шоу в тому ж порядку, в якому вони мали взяти учать у «традиційному» Євробаченні, скасованому через епідемію коронавірусу. Тож у сьогоднішньому концерті братимуть участь представники України — гурт Go_A з піснею Solovey. Про це повідомляється на офіційному блозі компанії Google.

Онлайн-концерт суттєво відрізнятиметься від традиційного Євробачення. Зокрема, у ньому не буде голосування глядачів, а замість традиційного повтору уривків виступів виконавців демонструватимуть фрагменти з надісланих фанатами відео виконання пісень учасників Євробачення.

Сьогоднішній концерт розпочнеться о 22.00 за київським часом, його можна буде переглянути на YouTube-каналі Євробачення. Концерт 14 травня також розпочнеться о 22.00.

На 16 травня — день фіналу Євробачення, заплановане спеціальне музичне шоу Eurovision: Europe Shine a Light. Воно транслюватиметься в прямому ефірі з Гілверсуму (Нідерланди). У цьому шоу візьмуть участь всі пісні, обрані для участі в Євробаченні-2020, а також учасники минулих років. Очікується, що шоу триватиме близько двох годин.

Нагадаємо, Євробачення-2020 мало відбутися у Нідерландському місті Роттердамі, проте його скасували через епідемію коронавірусу, а концертний зал конкурсу перетворили на госпіталь для хворих на коронавірус.