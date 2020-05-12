Посуха в Україні: одеський фермер скоїв суїцид, Мінекономіки дало невтішний прогноз / Фото: Фейсбук

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Посуха в Одеській області знищила 15% врожаю озимих — це найгірший показник в Україні. Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства зазначило, що умови для росту в регіоні сільськогосподарських культур оцінюються як близькі до критичних.

В Одеській області, де спостерігається найтриваліший і найжорсткіший дефіцит опадів ще з літа 2019 року, агрометеорологічні умови для росту і розвитку сільськогосподарських культур оцінюються як близькі до критичних. На багатьох площах через дефіцит вологи в ґрунті розвиток рослин затримується, посіви знаходяться в пригніченому стані, — зазначили у відомстві.

На Одещині постраждали посіви на 148 тис. га: 10% врожаю пшениці, 62% ріпаку та 21% ячменю. Падіння доходів від збору врожаю в регіоні може скласти до 32%, а виручка фермерських господарств знизиться на 13%.

Всього на даний момент Україна втратила 43% посівів озимих культур і 7,2% врожаю. На другому місці по неврожайності з великим відривом від Одеської знаходиться Миколаївська область. Там загинув урожай озимих на 22,6 тис. га.

Фермер Василь Сердюченко із села Шевченкове Кілійського району, що на півдні Одещини, скоїв суїцид. Мер Кілії Павло Бойченко назвав причиною трагедії — повністю знищені посухою посіви на полях. Фермеру було 66 років, він мав 150 га орендованої у односельчан землі. Через страшну засуху посіви загинули повністю. 900 тис. грн — скільки він мав виплатити людям, — написала у Фейсбук журналіст Зоя Казанжи.

Вона додала, що місцева влада зверталася до президента, Кабміну і парламенту з проханням виділити кошти невеликим фермерським господарствам на компенсацію втрат, але жодна держструктура не відреагувала.

Нагадаємо, вже понад рік Одещина потерпає від нестачі рясних опадів. Минула зима також виявилася безсніжною, внаслідок чого гинуть посіви, південні райони Одеської області планують оголосити надзвичайну ситуацію через втрату врожаю.