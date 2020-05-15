Посуха в Україні: фермери отримають компенсацію за втрату посівів, фото — МЕРТ

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Посуха в Україні знищила велику частину посівів зернових. Реакцією на таку ситуацію збоку Кабміну буде виплата компенсації виробникам сільськогосподарської продукції.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький під час онлайн-конференції повідомив, що сума разової допомоги може становити приблизно 4,5−5 тис. грн на 1 га.

За словами міністра, допомога буде надаватися не в кредит, а безповоротно. Більшу частина коштів, найімовірніше, отримає Одеська область, яка дуже постраждала внаслідок несприятливих погодних умов.

Ми розуміємо, що 70−85% піде в Одеську область, — розповів Висоцький.

Механізм отримання компенсації обіцяють зробити максимально простим. Господарство, яке постраждало від посухи, мусить підтвердити статус сільгосптоваровиробника, а Укргідрометцентр підтвердить площу постраждалих посівів.

Висоцький пояснив, що Мінекономіки шукає юридичний механізм реалізації рішення про надання компенсації. Гроші можна виділити з фонду, сформованого для боротьби з коронавірусом, прирівнявши засуху до форс-мажору, або ж виплатити кошти через бюджет. Міністр пояснив, що другий варіант є довшим.

Одеська область — найбільший зерновий регіон України. У цьому році вона може втратити до 70% зерна через посуху.

На початку квітня надзвичайну ситуацію в аграрному секторі півдня України просили оголосити президента Володимира Зеленського депутати Миколаївської обласної ради.