Пільговий період сплати за комуналку триватиме до завершення карантину. Фото: sv-drozdova.com

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Оплатити комунальні послуги в Києві за пільговим тарифом можна буде до завершення коронавірусного карантину.

До пандемії коронавірусу знижку у 10% отримували ті кияни, які платили за комунальні послуги до 20 числа поточного місяця. Тепер така знижка стосується усіх, хто сплатить комуналку до кінця місяця. Про це 15 травня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко під час онлайн брифінгу.

Мер нагадав, що столиця потребує грошей, щоб мати змогу підготуватися до наступного опалювального сезону. Крім того, треба платити зарплатню 20 тис. комунальникам, які забезпечують функціонування комунальних мереж. Кличко наголосив, що саме від рівня проплат за комунальні послуги залежить робота інфраструктури Києва.

Нагадаємо, у квітні мер Києва Віталій Кличко заявляв, що пільговий період оплати за комунальні послуги продовжили до кінця коронавірусного карантину.