Льготный период уплаты за коммуналку продлится до завершения карантина. Фото: sv-drozdova.com

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Оплатить коммунальные услуги в Киеве по льготному тарифу можно будет до завершения коронавирусного карантина.

До пандемии коронавируса скидку в 10% получали те киевляне, которые платили за коммунальные услуги до 20 числа текущего месяца. Теперь такая скидка касается всех, кто оплатит коммуналку до конца месяца. Об этом 15 мая сообщил городской голова Киева Виталий Кличко во время онлайн брифинга.

Мэр напомнил, что столица нуждается в деньгах, чтобы иметь возможность подготовиться к следующему отопительному сезону. Кроме того, надо платить зарплату 20 тыс. коммунальщикам, которые обеспечивают функционирование коммунальных сетей. Кличко подчеркнул, что именно от уровня проплат за коммунальные услуги зависит работа инфраструктуры Киева.

Напомним, в апреле мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что льготный период оплаты за коммунальные услуги продлили до конца коронавирусного карантина.