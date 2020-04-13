Коммунальные услуги призвал платить Кличко. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n136657-lgotnyy-period-oplaty-za-kommunalnye-uslugi-prodlitsya-do-konca-karantina-klichko.html

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В Киеве до конца карантина продлили льготный период оплаты за коммунальные услуги.

Норма скидки 10% была для тех, кто заплатит за коммуналку до 20 числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца. Об этом 13 апреля во время онлайн пресс-конференции сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Городской голова добавил, что льготный период не означает, что за коммунальные услуги не надо платить вообще. По его словам, из-за карантина в Киеве резко упал уровень уплаты.

Общий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги на конец марта в Киеве не достиг 80%. По сравнению с февралем, значительно меньше киевлян заплатили за услуги, — отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что эти средства очень нужны городу. Из этих денег начисляется зарплата для работников коммунальных предприятий, покупается топливо для коммунальной техники и на другие расходы. Кличко напомнил, что ежедневно коммунальщики дезинфицируют улицы столицы.

Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что во время карантина социальные выплаты и субсидии будут переназначены автоматически, а штрафы за несвоевременную оплату коммунальных услуг не будут начисляться.