Пророссийская группа «Агон» проводит разминки на онлайн-уроках Зеленского, фото — Агонь

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Всеукраинская школа онлайн снова гремит громким скандалом. Среди преподавателей заметили артистов, гастролировавших в России. Группа «Агонь» проводит разминки на канале Виктора Медведчука ZiK.

«Агонь» — это бывший группа Quest Pistols. Участники активно снимались в программах российских телеканалов.

Школа Зеленского пропагандирует «русский мир» среди детей на каналах Медведчука. С такими темпами скоро там увидим Баскова, Киркорова, Тимати и всю тусовку Кремля, — написал блогер Андрей Смолий, который обнародовал и запись разминки.

В июне 2016 года вновь созданная группа «Агонь» заявила, что не против выступать в России, несмотря на сложную политическую ситуацию между Украиной и соседним государством. Никита Горюк, Антон Савлепов и Константин Боровский заявили, что «в коллективе не видят ничего плохого в гастролях по России».

Мы не делим на черное и белое этот мир, рынок музыки. Если у нас будут концерты в России, то мы поедем на концерт в России. Потому что люди хотят нас слышать. А кто с кем поссорился из-за минералов, прав, кукурузы, это слишком далеко от нас, — отметил Боровский.

В октябре 2019 года «Агонь» презентовал новый клип, в котором познакомил общественность с новой участницей — российской актрисой театра и кино Ириной Горбачевой. Кроме этого, артисты анонсировали будущие выступления в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, что 6 апреля для учеников 5−11 классов стартовал проект «Всеукраинская школа онлайн» — уроки по 11 предметам, которые транслируют в сети и на украинских телеканалах. Часть уроков можно смотреть на каналах ZiК, «112 Украина» и NewsOne, которые называют подконтрольными Виктору Медведчуку.

Напомним, что созданием видеоуроков для проекта «Всеукраинская школа онлайн» занимаются сотрудники телеканалов и продакшн-студий, в частности «Квартала 95», «Мамахохотала» и Patriot за деньги волонтеров.