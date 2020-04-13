Проросійська група «Агонь» проводить руханки на онлайн-уроках від Зеленського, фото — Агонь

https://racurs.ua/ua/n136656-prorosiyska-grupa-agon-provodyt-ruhanky-na-onlayn-urokah-vid-zelenskogo-video.html

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Всеукраїнська школа онлайн знову гримить гучним скандалом. Серед викладачів помітили артистів, які гастролювали в Росії. Група «Агонь» проводить руханку на каналі Віктора Медведчука ZiK.

«Агонь» — це колишній гурт Quest Pistols. Учасники активно знімалися в програмах російських телеканалів.

Школа Зеленського пропагує «русский мир» серед дітей на каналах Медведчука. З такими темпами скоро там побачимо Баскова, Кіркорова, Тіматі і всю тусовку Кремля, — написав блогер Андрій Смолій, який оприлюднив і запис руханки.

У червні 2016 року новостворена група «Агонь» заявила, що не проти виступати в Росії, незважаючи на складну політичну ситуацію між Україною та сусідньою державою. Микита Горюк, Антон Савлепов і Костянтин Боровський заявили, що «в колективі не бачать нічого поганого в гастролях Росією».

Ми не ділимо на чорне і біле цей світ, ринок музики. Якщо у нас будуть концерти в Росії, то ми поїдемо на концерт у Росію. Тому що люди хочуть нас чути. А хто з ким посварився через мінерали, права, кукурудзу, це занадто далеко від нас, — зазначив Боровський.

У жовтні 2019 року «Агонь» презентував новий кліп, у якому познайомив громадськість з новою учасницею — російською акторкою театру та кіно Іриною Горбачовою. Окрім цього, артисти анонсували майбутні виступи у Москві та Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, що 6 квітня для учнів 5−11 класів стартував проект «Всеукраїнська школа онлайн» — уроки з 11 предметів, які транслюють в мережі і на українських телеканалах. Частину уроків можна дивитися на каналах ZiК, «112 Україна» та NewsOne, які називають підконтрольними Віктору Медведчуку.

Нагадаємо, створенням відеоуроків для проекту «Всеукраїнська школа онлайн» займаються співробітники телеканалів і продакшн-студій, зокрема «Кварталу 95», «Мамахохотала» і Patriot за гроші волонтерів.