Комунальні послуги закликав сплачувати Кличко. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n136657-pilgovyy-period-oplaty-za-komunalni-poslugy-tryvatyme-do-kincya-karantynu-klychko.html

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У Києві до кінця карантину подовжили пільговий період оплати за комунальні послуги.

Норма знижки 10% була для тих, хто заплатить за комуналку до 20 числа поточного місяця. Тепер ця знижка діятиме для всіх, хто сплатить до кінця місяця. Про це 13 квітня під час онлайн прес-конференції повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Міський голова додав, що пільговий період не означає, що за комунальні послуги не треба платити взагалі. За його словами, через карантин у Києві різко впав рівень сплати.

Загальний рівень оплати за житлово-комунальні послуги на кінець березня в Києві не досягнув 80%. Порівняно з лютим, значно менше киян заплатили за послуги, — зазначив Кличко.

Мер наголосив, що ці кошти дуже потрібні місту. З цих грошей нараховується зарплата для працівників комунальних підприємств, купується пальне для комунальної техніки та на інші витрати. Кличко нагадав, що щодня комунальники дезінфікують вулиці столиці.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Марина Лазебна заявляла, що під час карантину соціальні виплати і субсидії будуть перепризначені автоматично, а штрафи за невчасну сплату комунальних послуг не будуть нараховуватися.