Зеленский снял санкции с российского бизнеса и внучки Муссолини: полный перечень

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Ракурс

Владимир Зеленский 15 мая подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о продлении и внесении изменений в санкции против физических лиц и компаний. В частности, президент Украины снял санкции с ряда компаний, трех россиян и внуки итальянского диктатора Бенито Муссолини, бывшего европарламентария Алессандры Муссолини, которая наблюдала за так называемыми «выборами в ОРДЛО».

Ранее бывший президент Петр Порошенко включил гражданку Италии в «черный список» — Алессандре Муссолини на три года заблокировали активы и запретили въезд на территорию Украины.

Указом Зеленского, который в пятницу обнародовали на сайте президента, из-под действия ограничительных мер также вывели россиянина, основателя IT-компании Lucky Labs Сергея Токарева, бывшего владельца футбольного клуба «Динамо» Алексея Федорычева и бизнесмена Карена Григоряна. По данным СМИ, Токарев ранее сотрудничал с Вероникой Селегой, которая сейчас работает гендиректором директората внутренней и гуманитарной политики Офиса президента. Федорычева Национальное антикоррупционное бюро и САП в свое время подозревали в сговоре с экс-руководством Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины с целью хищения зерна.

«Ракурс» сделал скрины указа президента Зеленского, согласно которому упомянутые лица были выведены из-под санкций:

Помимо россиян, санкции сняли с пяти граждан Украины — членов «избирательных комиссий ОРДЛО».

Также из-под санкций Зеленский вывел 12 компаний, связанных с Россией. Речь идет о компаниях, работающих в сфере IT: ООО «Монт УА», «Сапран Украина», «ГИСИНФО», а также девяти ООО из группы компаний «Парус».

Напомним, группа компаний «Парус» создает программное обеспечение для управления предприятием и является конкурентом «1С». Ее клиентами ранее были администрация президента, Служба безопасности Украины, Минюст, Минобороны, МВД, Минэкономики, Госфининспекция, МИД, Антимонопольный комитет, Верховный суд. Среди клиентов IT-консалтинга «Сапран-Украина» были «МТС-Украина», «Метинвест» и Альфа-Банк.