Рада попередньо посилила відповідальність за невиконання вимог нардепів

https://racurs.ua/ua/n138097-rada-poperedno-posylyla-vidpovidalnist-za-nevykonannya-vymog-nardepiv.html

Ракурс

Зарплати у «Нафтогазі» більше не зможуть залишатися у таємниці, оскільки Верховна Рада на сьогоднішньому позачерговому засіданні попередньо ухвалила проект закону № 3354, який передбачає внесення змін до ст. 188−19 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Таким чином парламент посилив відповідальності за невиконання вимог нардепів та Рахункової палати.

Проект закону № 3354 у першому читанні підтримало 319 депутатів. Згодом нардепи знайшли 291 голос за зменшення вдвічі строків підготовки законопроекту до другого читання.

Ухвалення цього законопроекту стало відповіддю першого віце-спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука на небажання глави «Нафтогазу» Андрія Коболєва надавати відомості про свою зарплатню. Після цього Стефанчук зареєстрував у Раді законопроект № 3354.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що законопроект розроблений з метою створення умов для здійснення нардепом повноважень, які передбачені Конституцією та законодавством України. У порівняльній таблиці до законопроекту Стефанчук пропонує внести зміни до ст. 188−19 КУпАП та збільшити штрафи за відмову виконувати законні вимоги депутатів до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у деяких випадках — до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на звернення нардепа, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на таке звернення каратиметься штрафом для посадових осіб від 340 до 850 грн. У разі повторного вчинення такого порушення упродовж року посадовцю доведеться сплатити штраф від 850 до 1700 грн. Недодержання встановлених законом строків надання відповіді на депутатський запит, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на такий запит — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 3400 до 5950 грн.

Як відомо, глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв відмовився надати Стефанчуку відомості про зарплати і премії керівництва компанії, зіславшись на положення Конституції, які забороняють здійснювати збір особистих даних громадян.