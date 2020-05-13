Зарплаты в «Нафтогазе» больше не будут тайной, Рада ввела штрафы

https://racurs.ua/n138097-rada-predvaritelno-povysila-shtrafy-za-nevypolnenie-trebovaniy-nardepov.html

Ракурс

Зарплаты в «Нафтогазе» больше не смогут оставаться в тайне, поскольку Верховная Рада на сегодняшнем внеочередном заседании предварительно одобрила проект закона № 3354, который предусматривает внесение изменений в ст. 188−19 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Таким образом парламент ужесточил ответственность за невыполнение требований нардепов и Счетной палаты.

Проект закона № 3354 в первом чтении поддержали 319 депутатов. Впоследствии нардепы нашли 291 голос за уменьшение вдвое сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.

Принятие этого законопроекта стало ответом первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука на нежелание главы «Нафтогаза» Андрея Коболева предоставить сведения о своей зарплате. После этого Стефанчук зарегистрировал в Раде законопроект № 3354.

В пояснительной записке к документу указано, что законопроект разработан с целью создания условий для осуществления нардепом полномочий, предусмотренных Конституцией и законодательством Украины. В сравнительной таблице к законопроекту Стефанчук предлагает внести изменения в ст. 188−19 КУоАП и увеличить штрафы за отказ выполнять законные требования депутатов до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, а в некоторых случаях — до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на обращение нардепа, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на такое обращение несет за собой штраф для должностных лиц от 340 до 850 грн. В случае повторного совершения такого нарушения в течение года чиновнику придется заплатить штраф от 850 до 1700 грн. Несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на депутатский запрос, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на такой запрос — влекут за собой наложение штрафа от 3400 до 5950 грн.

Как известно, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев отказался предоставить Стефанчуку сведения о зарплатах и премиях руководства компании, сославшись на положения Конституции, запрещающие осуществлять сбор личных данных граждан.