Саакашвілі провів Zoom конференцію з послами G7. Фото: Facebook

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Ракурс

Михайло Саакашвілі, який нещодавно зайняв крісло голови Виконавчого комітету Національної ради з питань реформ, провів сьогодні Zoom конференцію з послами G7.

Про це Саакашвілі повідомив у своєму Facebook.

Чиновник заявив, що під час бесіди він розповів про плани Нацради з реформ, які були підтримані послами. Також обговорювалися питання подальшої співпраці.

У Zoom конференції також взяв участь глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Слід нагадати, що в ефірі програми «Право на владу» Саакашвілі заявив, що Україна має достатній власний потенціал, щоб відмовитися від кредитів Міжнародного валютного фонду.

На думку політика, МВФ перераховує Україні кошти, яких ледь вистачає для погашення поточних зовнішніх боргів. Це змушує Україну завжди стояти з простягнутою рукою.

Саакашвілі уточнив, що свого часу Грузія відмовилася від послуг МВФ. На його думку, Україна досить сильна країна, щоб піти штляхом Грузії.

Чиновник також додав, що незабаром запропонує новий законопроект щодо розвитку в Україні державно-приватного партнерства, який би розширив повноваження самих підприємливих українців.

Також він уточнив, що у нього немає ніяких амбіцій і він збирається лише надати посильну допомогу Володимиру Зеленському в реалізації реформ. Крім того, Саакашвілі має намір займатися дерегуляцією бізнесу, а також готує пропозиції щодо поліпшення роботи митниці.

Як раніше писав «Ракурс», 7 травня Зеленський підписав указ про призначення Саакашвілі головою Виконавчого комітету Національної ради з питань реформ. Заступником Саакашвілі призначено Олександра Ольшанського.