Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина

Ракурс
Володимир Зеленський. Фото: 24 канал

Зеленський призначив членом Нацради з телерадіомовлення голову прес-служби «Студії Квартал-95»

12 тра 2020, 18:15
999

Президент України Володимир Зеленський підписав сьогодні указ про призначення Тетяни Руденко членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Указ опублікований на офіційному сайті Офісу президента.

Як відомо, Руденко до цього працювала керівником прес-служби «Студії Квартал-95», засновником якої є Зеленський.

Повідомлення про призначення Руденко також з’явилося і на сайті Нацради.



У повідомленні зазначено, що відповідно до ст. 4 закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» повноваження члена Нацради починаються із дня його призначення і тривають п’ять років, за винятком випадків, передбачених цим законом.

Слід зазначити, що Нацрада складається із восьми членів. Половину членів Нацради призначає президент, а другу половину — Верховна Рада.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів