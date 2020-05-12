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Зеленський призначив членом Нацради з телерадіомовлення голову прес-служби «Студії Квартал-95»https://racurs.ua/ua/n138073-zelenskyy-pryznachyv-chlenom-nacrady-z-teleradiomovlennya-golovu-pres-slujby-studiyi-kvartal-95.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський підписав сьогодні указ про призначення Тетяни Руденко членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
Указ опублікований на офіційному сайті Офісу президента.
Як відомо, Руденко до цього працювала керівником прес-служби «Студії Квартал-95», засновником якої є Зеленський.
Повідомлення про призначення Руденко також з’явилося і на сайті Нацради.
У повідомленні зазначено, що відповідно до ст. 4 закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» повноваження члена Нацради починаються із дня його призначення і тривають п’ять років, за винятком випадків, передбачених цим законом.
Слід зазначити, що Нацрада складається із восьми членів. Половину членів Нацради призначає президент, а другу половину — Верховна Рада.