Володимир Зеленський. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n138073-zelenskyy-pryznachyv-chlenom-nacrady-z-teleradiomovlennya-golovu-pres-slujby-studiyi-kvartal-95.html

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Президент України Володимир Зеленський підписав сьогодні указ про призначення Тетяни Руденко членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Указ опублікований на офіційному сайті Офісу президента.

Як відомо, Руденко до цього працювала керівником прес-служби «Студії Квартал-95», засновником якої є Зеленський.

Повідомлення про призначення Руденко також з’явилося і на сайті Нацради.

У повідомленні зазначено, що відповідно до ст. 4 закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» повноваження члена Нацради починаються із дня його призначення і тривають п’ять років, за винятком випадків, передбачених цим законом.

Слід зазначити, що Нацрада складається із восьми членів. Половину членів Нацради призначає президент, а другу половину — Верховна Рада.