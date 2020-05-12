Пальчевський розкритикував Шмигаля. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n138072-do-gazovoyi-kamery-bez-chergy-dyrektor-skandalnogo-ievrolaba-rozkrytykuvav-shmygalya-za-slova.html

Ракурс

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, напередодні 9 травня сказав, що для нього «День перемоги — це не свято». Про це він розповів на зустрічі з депутатами від фракції «Опозиційна платформа — За життя».

Після цієї заяви багато депутатів від ОПЗЖ і інші політичні діячі почали критикувати Шмигаля за його слова. Не оминув стороною висловлювання прем'єра і директор скандально відомої клініки «Євролаб» Андрій Пальчевський. В ефірі телеканалу Newsone, який пов’язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком, Пальчевський розкритикував Шмигаля і заявив, що під час війни він би потрапив в газову камеру без черги.

Наша вітчизна — Україна — перетворилась би у порошок. Ми всі перетворилися б у рабів у кращому випадку. … Я особливо хочу Шмигалю нагадати з його прізвищем. Він сказав, що для нього це не свято, але його родина з прізвищем Шмигаль зайшла б без черги до газової камері, — заявив Пальчевський.

Зазначимо, директор «Євролабу» є частим гостем на телеканалах «112 Україна», NewsOne і НАШ, які пов’язують із проросійськими політиками Віктором Медведчуком і Євгеном Мураєвим. Туди його запрошують в якості експерта.

Як писав «Ракурс», раніше Шмигаля розкритикував і нардеп Ілля Кива. Він висловився про Львівську область, назвавши її «колискою українського фашизму». Так він відреагував на слова Шмигаля, який нібито заявив, що для нього не існує свята День перемоги. Кива також назвав Шмигаля нацистом.