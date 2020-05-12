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Ракурс
Пальчевский раскритиковал Шмыгаля. Фото: Громадське

В газовую камеру без очереди: директор скандального «Евролаба» раскритиковал Шмыгаля за слова о Дне победы (ВИДЕО)

12 мая 2020, 17:55
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Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, накануне 9 мая сказал, что для него «День победы — это не праздник». Об этом он рассказал на встрече с депутатами от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь».

После этого заявления многие депутаты от ОПЗЖ и другие политические деятели начали критиковать Шмыгаля за его слова. Не обошел стороной высказывания премьера и директор скандально известной клиники «Евролаб» Андрей Пальчевский. В эфире телеканала Newsone, который связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком, Пальчевский раскритиковал Шмыгаля и заявил, что во время войны он бы попал в газовую камеру без очереди.

Наше отечество — Украина — было бы превращено в порошок. Мы все превратились бы в рабов в лучшем случае. … Я особенно хочу Шмыгалю напомнить с его фамилией. Он сказал, что для него это не праздник, но его семья с фамилией Шмыгаль зашла бы без очереди в газовую камеру, — заявил Пальчевский.



Отметим, директор «Евролаба» является частым гостем на телеканалах «112 Украина», NewsOne и НАШ, которые связывают с пророссийскими политиками Виктором Медведчуком и Евгением Мураевым. Туда его приглашают в качестве эксперта.

Как писал «Ракурс», ранее Шмыгаля раскритиковал и нардеп Илья Кива. Он высказался о Львовской области, назвав ее «колыбелью украинского фашизма». Так он отреагировал на слова Шмыгаля, который якобы заявил, что для него не существует праздника День победы. Кива также назвал Шмыгаля нацистом.


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