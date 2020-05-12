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Ракурс
Владимир Зеленский. Фото: 24 канал

Зеленский назначил членом Нацсовета по телерадиовещанию главу пресс-службы «Студии Квартал-95»

12 мая 2020, 18:15
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Президент Украины Владимир Зеленский издал сегодня указ о назначении Татьяны Руденко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Указ опубликован на официальном сайте Офиса президента.

Как известно, Руденко до этого работала руководителем пресс-службы «Студии Квартал-95», основателем которой является Зеленский.

Сообщение о назначении Руденко также появилось и на сайте Нацсовета.



В сообщении указано, что согласно ст. 4 закона Украины «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания» полномочия члена Нацсовета начинаются со дня его назначения и длятся пять лет, за исключением случаев, предусмотренных данным законом.

Следует отметить, что Нацсовет состоит из восьми членов. Половину членов Нацсовета назначает президент, а вторую половину — Верховная Рада.

Источник: Ракурс


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