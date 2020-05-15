Кузница кадров Зеленского: президент трудоустроил во власть более 30 «кварталовцев» и их знакомых, скриншот видео

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«Квартал 95» и шоу-бизнес, связанный с Владимиром Зеленским, во власти представляют более 30 человек. К такому выводу пришли эксперты Комитета избирателей Украины (КИУ), назвав «Квартал 95» кузницей кадров власти.

В КИУ подсчитали, что государственные должности в течение первого года президентства Зеленского получили более 30 человек, которые раньше работали в структурах «Студии Квартал 95», ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с президентом, были его знакомыми, друзьями или родственниками (родственниками его окружения). Двенадцать человек непосредственно работали в «Студии Квартал 95».

Эти лица сейчас работают или работали на высоких должностях в исполнительной власти, а также стали членами наблюдательных советов, были избраны летом прошлого года в Верховную Раду от президентской партии «Слуга народа».

В КИУ отмечают, что большинство из этих людей ранее не имели опыта работы на подобных должностях. Часть имела опыт соответствующей работы, однако именно при каденции Зеленского эти люди получили значительное карьерный толчок.

Комитет избирателей напоминает, что кандидат в президенты Зеленский обещал не назначать на государственные должности знакомых, но отдавать предпочтение профессионалам.

Настоящая цифра трудоустроенных во власть знакомых Зеленского по шоу-бизнесу может оказаться больше, — прокомментировал результаты исследования глава КИУ Алексей Кошель.

Среди самых известных «кварталовцев» или друзей Зеленского по шоу-бизнесу КИУ вспомнил таких чиновников:

Андрей Ермак (кинопродюсер, товарищ Зеленского), возглавляющий ныне Офис президента;

Сергей Трофимов (исполнительный продюсер «Студии Квартал 95»), который работает первым заместителем председателя ОП;

Юрий Костюк (сценарист и креативный продюсер сериала «Слуга народа»), который также является заместителем Ермака;

Сергей Шефир (сценарист, продюсер, директор «Студии Квартал 95»), который является первым помощником президента;

Иван Баканов (юрист и руководитель «Студии Квартал 95») — председатель Службы безопасности Украины;

Татьяна Руденко (руководитель пресс-службы «Студии Квартал 95») — с недавних пор член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

13 человек, которые по-разному были связаны с «Кварталом 95» или шоу-бизнесом, стали нардепами от СН.