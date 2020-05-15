Коронавирус в Киеве. Фото: Ракурс

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В Киеве вчера 56 человек заразились коронавирусом. Среди новых больных — девять медиков.

Коронавирус подхватили 27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и 19 мужчин в возрасте от 30 до 80 лет. Также заразились 10 детей: две девочки в возрасте девяти и 13 лет и восемь мальчиков в возрасте от одного месяца до 17 лет. В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов, другие лечатся дома. Об этом 15 мая сообщил городской голова Киева Виталий Кличко во время онлайн брифинга.

По словам мэра, за прошедшие сутки в столице от COVID-19 умер один больной. С начала эпидемии зафиксировали 43 летальных случая. На сегодня в Киеве уже 2 тыс. 68 человек заразились коронавирусом. Болезнь преодолели 200 человек, 11 из них излечились вчера.

За последние сутки в столице больше всего случаев заражений зафиксировали в Дарницком (10 заражений), Деснянском (8) и Днепровском районах (7). Лидируют по количеству больных Печерский, Дарницкий и Деснянский районы столицы.

Также Кличко сообщил, что в столичном метрополитене проводятся ремонты эскалаторов, вагонов метро, обновляется вентиляционное оборудование. По словам градоначальника, регулярно проводиться дезинфекция поездов, касс, станций метро. Мэр показал видео, как сегодня выглядит столичный метрополитен.

Напомним, на днях мэр Киева Виталий Кличко попросил Кабинет министров Украины возобновить работу столичного метрополитена с 25 мая.