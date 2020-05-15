Киев закрывает въезд грузовиков с 18 мая: детали решения, фото — Погляд

https://racurs.ua/n138236-kiev-zakryvaet-vezd-gruzovikov-s-18-maya-detali-resheniya.html

Ракурс

Киев с 18 мая ограничит движение на дорогах города большегрузного и крупногабаритного транспорта.

О таком решении сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко. Ограничения будут действовать до окончания вынужденного простоя коммунального общественного транспорта.

Мэр рассказал, что эти ограничении действовали и раньше. Сейчас в связи с ежедневными пробками в столице оказалось, что запрет движения грузовиков контролировался недостаточно.

Кличко обратился к Нацполиции по этому поводу и заявил на брифинге, что с понедельника въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев запретят с 19.00 до 10.00, а также с 17.00 до 20.00.

Это делаем для стабилизации трафика во время пиковой нагрузки, — объяснил мэр.

Ограничения будут действовать до полного восстановления работы общественного транспорта, когда на улицах столицы будет меньше частного транспорта.

Кличко добавил, что город постепенно увеличивает количество единиц автобусов и троллейбусов, чтобы после 22 мая общественный транспорт заработал в обычном режиме.

Напомним, что после 11 мая, когда в Украине ввели первый этап смягчения карантина, в Киеве ежедневно образуются масштабные пробки. Ранее Кличко заявлял, что будет требовать от правительства немедленно возобновить работу метро в столице.